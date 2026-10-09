Cae alias “Tonina”, líder de una banda narco en Heredia

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Una mujer conocida con el alias “Tonina” fue detenida por la Policía de Control de Drogas (PCD) este viernes, ya que figura como la líder de una banda narco que operaba en el cantón de Barva en Heredia.

De acuerdo con las autoridades, se ejecutaron dos allanamientos en dos viviendas en la comunidad de calle El Pedregal, logrando la captura de cinco personas ligadas a la venta y distribución de drogas.

Estas personas fueron identificadas como:

Mujer de apellido Quesada, alias “Tonina” líder de la agrupación y quien contaba con orden de captura por una sentencia por venta de drogas y por evadir el monitoreo electrónico al que estaba sometida.

Hombre de apellido Pineada, con informes policiales en ocho ocasiones por venta de drogas.

Hombre de apellido Bermúdez, quien cuenta con antecedentes por hurto simple. Además, posee 16 registros policiales por tenencia de drogas.

Hombre de apellido Salas, con expediente judicial por receptación e informes policiales por tenencia de drogas.

Hombre de apellido Narváez, sin causas judiciales.

En el registro de los inmuebles, los agentes antidrogas decomisaron:

322 gramos y cinco dosis de marihuana

18 gramos y cinco dosis de cocaína

50 dosis de crack

7 frascos de ketamina

33 municiones de distintos calibres

193 mil colones en efectivo

135 cajas de cigarrillos que ingresaron al país aparentemente de forma irregular

Todos los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Heredia, a la espera de medidas cautelares.

Según las autoridades, la detención se llevó a cabo tras 13 denuncias recibidas a la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6 de la PCD.