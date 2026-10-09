Cae alias “Tonina”, líder de una banda narco en Heredia

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Una mujer conocida con el alias “Tonina” fue detenida por la Policía de Control de Drogas (PCD) este viernes, ya que figura como la líder de una banda narco que operaba en el cantón de Barva en Heredia.
De acuerdo con las autoridades, se ejecutaron dos allanamientos en dos viviendas en la comunidad de calle El Pedregal, logrando la captura de cinco personas ligadas a la venta y distribución de drogas.
Estas personas fueron identificadas como:
En el registro de los inmuebles, los agentes antidrogas decomisaron:
Todos los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Heredia, a la espera de medidas cautelares.
Según las autoridades, la detención se llevó a cabo tras 13 denuncias recibidas a la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6 de la PCD.