Tras 2 meses de investigación y compras controladas, las autoridades lograron detener a un hombre identificado con el apellido Lozano, de 22 años, conocido con el alias de “Chamaco“, en la comunidad de Cristo Rey de Puerto Viejo de Sarapiquí.

De acuerdo con la información policial, el joven operaba desde su propia vivienda, donde residía solo y realizaba la venta de marihuana y crack.

Detienen a alias “Chamaco”. Foto: corresponsal Alfie Gatgens.

Un hecho curioso llamó la atención de los agentes durante el operativo: al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó deshacerse de la droga lanzándola fuera de la casa.

La detención se produjo luego de que la investigación confirmara su participación en la venta de estupefacientes en la zona.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para el debido proceso.

Con información del corresponsal Alfie Gatgens.