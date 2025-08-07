Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en Pococí y Guácimo detuvieron este jueves a un hombre de 37 años, de apellido Araya, conocido como alias “Cali”, quien figura como sospechoso de participar en dos violentos robos de ganado ocurridos en mayo anterior.

La captura se realizó a eso de las 6:00 a.m. durante un allanamiento en el sector de Jiménez de Pococí, donde además se decomisaron teléfonos celulares, un chaleco táctico, municiones calibre 22 y dos radios de comunicación.

De acuerdo con la investigación, el 19 y el 20 de mayo, varios sujetos habrían ingresado a fincas ganaderas en Anita Grande de Jiménez y en calle Los Lirios, Guácimo, donde amordazaron a las personas presentes bajo amenaza con arma de fuego y sustrajeron herramientas agrícolas, pertenencias de viviendas y ganado.

En el primer caso, se reportó el robo de cuatro vacas y seis terneros, mientras que en el segundo el botín habría incluido alrededor de 20 animales.

El pasado 5 de junio, el OIJ ejecutó otros dos allanamientos en Siquirres, donde se detuvo a un primer sospechoso relacionado con estos hechos, quien permanece en prisión preventiva por dos meses.

Alias “Cali” fue puesto a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares que se le impondrán en las próximas horas.