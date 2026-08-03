“Cadenas invisibles”: La silenciosa realidad de la trata de personas en C.R.

Costa Rica enfrenta un desafío criminal complejo donde el engaño y la vulnerabilidad son las principales herramientas de los tratantes de personas.

A diferencia de la creencia popular, la esclavitud moderna en suelo nacional no se manifiesta necesariamente con rejas o cadenas metálicas, sino a través de lo que las autoridades denominan “cadenas invisibles”.

Paula Aragón, coordinadora de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, señala que existe una confusión frecuente entre la trata y el tráfico de migrantes.

El concepto de “cadenas invisibles” explica por qué muchas víctimas no huyen a pesar de no estar encerradas.

El sometimiento se logra mediante coacciones, amenazas a familiares en sus países de origen, deudas impagables por el traslado, conocidas como servidumbre por deuda, o el temor a ser detenidos por su estatus migratorio.

“En este momento se llaman cadenas invisibles porque si usted ve a las víctimas de trata, pueden salir de su casa, tienen redes sociales, tienen contacto con familias; pero, lo que pasa es que sus tratantes las tienen coaccionadas o amenazadas con hacerle daño a su familia o imponiéndole multas”, dijo en el programa radial “Voces MP” del Ministerio Público.

Mientras el tráfico es un delito contra el Estado por el cruce ilegal de fronteras, la trata es una violación directa a los derechos humanos y la dignidad.

En este último, el consentimiento de la víctima es nulo desde el inicio, pues se obtiene mediante ofertas laborales engañosas con condiciones que nunca se cumplen.

Un territorio de tres vías

La realidad geográfica de Costa Rica la sitúa en una posición vulnerable.

En el caso del tráfico de migrantes, el país funciona principalmente como un “corredor” o zona de tránsito hacia el norte, aunque recientemente se ha detectado un fenómeno de migración en reverso hacia el sur.

Sin embargo, en el delito de trata de personas, el escenario es más alarmante: el país opera como origen, tránsito y destino.

Esto implica que tanto costarricenses son captados para ser explotados en el extranjero, como extranjeros son traídos al país con fines de explotación laboral o sexual.

Este fenómeno no solo es internacional, sino también doméstico, ocurriendo dentro de las propias comunidades ticas, según Aragón.

“Se hacen ofertas laborales en otros países para que vengan aquí y aquí empiezan a ser explotados laboralmente con trabajos forzados o sexualmente, afirmó.

El perfil de quienes caen en estas redes está marcado por la vulnerabilidad extrema.

Los tratantes buscan activamente a jefas de hogar, personas sin empleo por largos periodos, individuos con bajos niveles de escolaridad o personas con familiares enfermos a su cargo.

Estas condiciones hacen que la víctima vea al tratante no como un criminal, sino como un “salvador” que le brindó una oportunidad en un momento de crisis.



Señales de alerta

Las autoridades instan a la población a estar alerta ante señales sospechosas, como menores de edad con sumas de dinero injustificadas, locales con movimientos inusuales de personas a deshoras o trabajadores que sufren jornadas extenuantes sin derecho a salida.

El Ministerio Público insta a la población a estar atenta a señales de sospecha:

• En menores de edad: Manejo de sumas de dinero sin justificación de sus cuidadores.

• En el entorno laboral: Jornadas sin descanso, prohibición de salida del sitio de trabajo o presencia de locales con movimientos inusuales de personas a toda hora.

• En migrantes: Personas que viajan con muy poco equipaje, se ven desorientadas o no portan sus documentos de identidad (muchas veces retenidos por el traficante)

Cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, puede acudir al Poder Judicial. Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial al 9-1-1, a la línea del OIJ 800-8000-645 o en cualquier fiscalía del país.