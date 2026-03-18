El Congreso salvadoreño aprobó una reforma impulsada por el mandatario Nayib Bukele, que permite la aplicación de cadena perpetua para delitos relacionados con homicidios, violaciones y terrorismo.

Ante esto, se avivó la discusión sobre una posible reforma similar en Costa Rica; sin embargo, los contextos son muy distintos, según afirma Karen Jiménez, directora de Ciencias Policiales en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

“Costa Rica y El Salvador tenemos dos historias y contextos socioeconómicos total y completamente diferentes. Hasta la fecha en Costa Rica no existe una privación de libertad sin el debido proceso, se ha demostrado a través de informes de organizaciones no gubernamentales de que este tipo de prácticas son el día a día en El Salvador”, explicó Jiménez.

A esto se suma la idiosincrasia de cada nación, en Costa Rica impera un modelo garantista en donde se limita la arbitrariedad y se prima el debido proceso; el caso salvadoreño se orienta más hacia el securitarismo y en donde la reinserción no suele ser prioridad.

“Es un delito continuo, las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte”, declaró Bukele recientemente sobre la cadena perpetua.

Pese a ello, de acuerdo con Jiménez, estudios históricos apuntan a que endurecer las penas no impacta en la disminución del crimen y más bien genera hacinamiento carcelario, así como exceso de gasto al mantener de por vida a los condenados.

“En lugar de invertir este dinero en llevar a estas personas a las cárceles y dejarlas en abandono, lo ideal es utilizarlo e invertir en acciones que garanticen la reinserción social de estas personas”, explicó la especialista.

Bukele ha mostrado una tendencia clara hacia endurecer penas (Foto: AFP)

Alcances legales en el país

Según apunta el abogado constitucionalista Esteban Alfaro, para aplicar esta medida se necesitaría una reforma constitucional; no obstante, convenios internacionales serían la lápida para la hipotética iniciativa.

“No sería compatible, tanto por la jurisprudencia de la Sala Constitucional en la materia, según el artículo 40; como por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una reforma en ese sentido del punto de vista sustancial podría ir en contra del artículo 5 de la Convención Americana”, reseñó.

El abogado explicó que la jurisprudencia es contundente respecto a las penas vitalicias en menores de edad, aunque también podría hallarse violaciones a principios de resocialización en el caso de mayores de edad.

“Si por el fondo prospera, yo tendría mis reservas y mis dudas de que podría caerse. Este tipo de reforma podría ser impugnada ante tribunales nacionales e internacionales; tanto a nivel de Sala Constitucional y también por un nivel de fondo en el sistema interamericano, es una reforma que eventualmente podría caerse”, aseguró el jurista.

Pese a que el tema no ha sido abordado como prioridad para el próximo Gobierno, la presidenta electa, Laura Fernández, prometió penas más severas contra el crimen en su Plan de Gobierno 2026-2030.

Una posible reforma en este tópico requeriría de 38 votos en la Asamblea Legislativa; el oficialismo cuenta con 31 escaños para la próxima administración.