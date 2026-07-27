Cadena hotelera oficializa apertura de instalaciones en Cariari

La cadena hotelera Hyatt Place oficializó la apertura de sus nuevas instalaciones en Cariari, como parte de un proyecto que busca ampliar la oferta turística local centrada en el Centro de Convenciones.

El hotel abrió puertas a finales de mayo y se encuentra en Barreal de Heredia.

“Este proyecto no se limita a la apertura de un hotel. También representa oportunidades de empleo, capacitación y desarrollo para personas que desean crecer en la industria de la hospitalidad”, señaló Marjorie Calvo, gerente general del hotel.

La inversión asciende a los $21 millones y genera cerca de 40 empleos directos en labores de recepción, alimentos y bebidas, mantenimientos, seguridad, contabilidad, ventas y atención de espacios públicos.

El proyecto es el quinto hotel de la cadena Hyatt Hotels en nuestro país, sumándose a Andaz Peninsula Papagayo Resort, Hyatt Centric San Jose Escazú, Hyatt Place San Jose Pinares y Secrets Papagayo.

“La apertura representa una oportunidad para contribuir al empleo, ofrecer nuevas posibilidades de crecimiento profesional dentro del sector turístico y ampliar la presencia de Hyatt Hotels en la región”, agregó Calvo.

La propiedad cuenta con 123 habitaciones, cinco suites, tres salones de reuniones e incorpora una terraza para actividades, restaurante, bar, piscina, gimnasio y centro de negocios.