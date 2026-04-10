Las estafas digitales siguen en aumento y ya se posicionan como una de las formas de fraude más grandes del mundo. Según datos revelados, este tipo de delito creció un 22% en el segundo semestre de 2025, alcanzando cerca de mil millones de dólares en actividad fraudulenta.

La información fue presentada durante el Visa Latin America Trust Summit 2026, realizado en Miami, donde la compañía advirtió que las estafas son cada vez más sofisticadas, personalizadas y difíciles de detectar.

Detrás de estas cifras, hay más de 4.200 comercios involucrados y miles de personas afectadas. Para la empresa, el problema va más allá de los números: cada caso representa a un consumidor que fue manipulado.

Foto: Isaac Villalta

“Las personas deberían tener que pensar como expertos en fraude para comprar en línea o enviar dinero a un familiar”, señaló Paul Fabara, líder global de riesgos de la compañía.

Así operan los estafadores

Los defraudadores suelen ocultarse a simple vista: imitan marcas confiables, aprovechan situaciones cotidianas y presionan a sus víctimas para actuar rápido.

Sin embargo, todos dejan huellas digitales.

Para seguir ese rastro, Visa creó su unidad especializada Visa Scam Disruption, un equipo que combina inteligencia artificial, análisis de datos y experiencia en ciberseguridad para identificar patrones y desarticular redes de estafa.

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Caso real: fraude en el sector turismo

Uno de los casos más recientes ocurrió en México, donde turistas reportaron cobros sospechosos en servicios de taxi y hotel.

Las investigaciones revelaron que algunos comercios utilizaban plataformas de pago legítimas como fachada para cometer fraude. Entre las señales detectadas estaban patrones inusuales de transacciones y tasas de rechazo anormalmente altas.

El resultado fue contundente:

67,2 millones de dólares en intentos de fraude detectados

1,17 millones confirmados

Foto: Issac Villalta

Tras la intervención, se suspendieron comercios de alto riesgo, se reforzaron controles de identidad y se implementaron sistemas de monitoreo en tiempo real, logrando desmantelar la red.

Estafas más peligrosas con inteligencia artificial

El reto ahora es mayor.

Los estafadores están utilizando herramientas de inteligencia artificial para crear páginas falsas más creíbles, mensajes personalizados y redes de fraude que operan en varios países al mismo tiempo.

Ante esto, Visa asegura estar acelerando sus sistemas de detección para anticiparse a las amenazas.

“El objetivo no es solo detener el fraude, sino hacer que el comercio seguro sea fácil”, afirmó Oscar Márquez.

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Inversión millonaria contra el fraude

En los últimos 5 años, Visa ha invertido más de 13 mil millones de dólares en ciberseguridad, prevención del fraude y gestión de riesgos.

Aunque reconocen que ningún sistema es infalible, la apuesta es clara: proteger la confianza en el comercio digital.