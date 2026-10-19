Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández hizo énfasis en el decomiso de armas al crimen organizado durante el evento de destrucción.

Fernández aseguró que “cada arma que se decomisa es una vida que rescatamos”.

Además, la Presidenta mencionó que el hecho de ser un país democrático, no hará que no se luche con “mano dura” contra el narcoterrorismo.

Fotos: Mauricio Aguilar

“Somos una democracia robusta pero eso no significa que vamos a ser alcahuetas o que vamos a consentir a quienes utilizan armas ilegales”, dijo la mandataria.

El evento de destrucción masiva de armas se llevó a cabo en Coronado y tenía como objetivo destruir al menos 9 mil armas, entre las que figuraban algunas que finalizaron su vida útil y otras decomisadas.