Cada 6 minutos se atiende un accidente en carretera

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

En los dos primeros meses del año, la Policía de Tránsito atendió 13.096 accidentes en carretera, lo que se traduce en 222 accidentes por día.

En comparación con el año 2025, esta suma aumentó en un 20% esto obliga a la Policía de Tránsito a movilizar oficiales a los diferentes sectores, dejando otros puntos en las carreteras sin supervisión.

“Venimos haciendo esfuerzos para aumentar la cantidad de oficiales, más de 80 en el último año, lo que nos permitió volver a superar, luego de muchos años, las 700 personas en servicio. Esperamos sumar en los próximos meses un nuevo grupo de más de 20 cadetes que ya se están capacitando, pero también es cierto que el ritmo en el incremento de accidentes obliga a dejar por ratos la regulación en algunos puntos”, comentó Martín Sánchez Agüero, director de la Policía de Tránsito.

Ante esta problemática, las autoridades de tránsito instan a los conductores a llegar a la conciliación, ya que en muchas ocasiones la atención del accidente puede demorar hasta 30 minutos.

Respecto a los accidentados en carretera, según datos de la Policía de Tránsito, durante este bimestre se han reportado 2.480 heridos, mientras que las muertes han sido 113.

La causa más común de los accidentes ha sido el exceso de velocidad, también se reportan invasiones de carril, lo que ha causado la muerte de 22 personas.

El número más alto de fallecidos corresponde a jóvenes de 21 a 30 años, con 37 fatalidades, y le siguen las personas de 31 a 40 años, con 33 vidas perdidas.

En total, 94 de los fallecidos eran hombres y 19 mujeres. La mayoría de las personas pierden la vida en las horas de oscuridad, repartido con 39 casos entre 6 p.m. y medianoche, mientras que 38 decesos ocurrieron en la madrugada, de medianoche a 6 a.m.