CACCO abre sus puertas con el traslado de 123 privados de libertad

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica realizó el traslado de 123 privados de libertad de alta peligrosidad al nuevo Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), marcando el inicio oficial de operaciones de este recinto penitenciario.

Entre los primeros reclusos ubicados en el complejo se encuentran los tres sospechosos del homicidio del oficial de policía Gerson Rosales, ingresados conforme a la instrucción emitida por la presidenta de la República, Laura Fernández.

El CACCO cuenta con una capacidad total para albergar a 5.100 privados de libertad, distribuidos en cinco módulos de 1.020 espacios cada uno. Cada módulo integra 17 celdas de aproximadamente 90 metros cuadrados, diseñadas para albergar a 60 personas por celda.

De acuerdo con las estimaciones institucionales, la entrada en funcionamiento del complejo permitirá reducir la sobrepoblación del sistema carcelario nacional, pasando de un nivel de saturación del 59% actual a un 15%.

Las instalaciones están equipadas con tecnología de punta, videovigilancia las 24 horas, monitoreo constante y presencia policial estratégica en pasarelas y puntos de control. Por razones operativas y de seguridad, la Policía Penitenciaria mantendrá en reserva la cantidad exacta de oficiales asignados a la custodia de los cinco módulos.

“El CACCO cuenta con sistemas de vigilancia y mecanismos de control que fortalecen nuestra labor, pero el elemento fundamental es la presencia de una Policía Penitenciaria profesional, que conoce sus responsabilidades y está preparada para actuar ante cualquier eventualidad. Cada movimiento dentro de este complejo estará sujeto a supervisión y control”, explicó Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria.

Video: Pablo Bertozzi

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, manifestó que la apertura del centro representa un paso significativo en la recuperación del control estatal dentro de las cárceles.

“Aquí no mandan los criminales, aquí manda el Estado costarricense”, expresó el jerarca.