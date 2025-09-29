El cacao costarricense volvió a brillar en el escenario mundial. Un lote producido por la Hacienda Dos Lagunas, en La Florida de Siquirres, Limón, fue reconocido entre los 50 mejores cacaos del planeta en el certamen internacional “Cacao of Excellence 2025”, anunciado el 23 de septiembre en Roma, Italia.

La finca fue seleccionada para representar a Costa Rica junto con otras cuatro muestras nacionales y destacó entre 191 cacaos de 45 países, evaluados bajo estrictos protocolos de calidad y catas a ciegas.

El reconocimiento permitirá que el cacao de Hacienda Dos Lagunas avance a la siguiente fase del concurso, en diciembre de 2025, cuando será transformado en chocolate oscuro y evaluado nuevamente por un panel internacional. Los premios de Oro, Plata y Bronce se anunciarán el 20 de febrero de 2026.

“Este reconocimiento no solo enaltece el esfuerzo de las familias productoras, sino que también valida el potencial de nuestras regiones cacaoteras. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería seguiremos apoyando con políticas y acciones concretas que impulsen la calidad, la innovación y el acceso a mercados diferenciados para nuestro cacao”, señaló el viceministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Vargas Pérez.

El grano distinguido por el Comité Técnico Nacional del Concurso Cacao de Excelencia se caracteriza por su alta complejidad sensorial: elegante, sedoso y equilibrado, con notas florales que evocan rosas y acidez de frutas rojas y oscuras como ciruela, cereza, uva negra y pasa.

Estos reconocimientos abren la puerta a nuevos mercados internacionales y visibilizan la calidad del cacao costarricense, clasificado como 100% fino de exportación por la Organización Internacional de Cacao (ICCO).

Puede ver la lista completa de los 50 mejores cacaos del mundo aquí: Cacao of Excellence 2025 – Best 50.