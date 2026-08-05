Cable retirado de las cárceles será donado a Obras del Espíritu Santo

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, informó que el cable de los tomacorrientes retirados de las cárceles será donado.

Luego de la orden de la presidenta Laura Fernández de retirar dispositivos electrónicos y tomacorrientes de los centros penitenciarios, se tiene un avance del 97%, según Justicia.

Estos cables con cobre pueden ser reutilizados y aprovechados, por lo que serán llevados a Obras del Espíritu Santo del Padre Sergio cuando se tenga el 100% retirados.

Se espera que este viernes 7 se tenga el 100% retirado.