Cabeza de agua sorprende a 5 personas: Dos permanecen aisladas

La Cruz Roja Costarricense (CRC) informó de una emergencia acuática en el sector de Roca Quemada, Chirripó de Turrialba.

Según el reporte, una cabeza de agua sorprendió a un grupo de cinco personas mientras se encontraban en un río.

En apariencia, tres personas lograron salir del cauce y se encuentran en una zona segura, mientras que dos permanecen aisladas, por lo que equipos especializados se movilizan al sitio para realizar las labores de rescate.

“Para la atención de esta emergencia se desplazaron dos unidades de soporte básico 4×4, una unidad de primera intervención y una unidad operativa”, informó la Benemérita.

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