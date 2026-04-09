Cabecilla de “Diablo” detenido venía desde frontera con Nicaragua

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Uno de los cabecillas de la organización criminal de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, fue detenido por autoridades judiciales tras un trabajo conjunto la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

El sujeto de apellido Villegas y de 32 años, viajaba por la Ruta 32 en un vehículo que se presume salió de la zona fronteriza de Nicaragua con rumbo a Guápiles.

Cuando los agentes policiales realizaron la detención del automóvil encontraron una cantidad en dinero en efectivo de ¢15.5 millones y $2.100, los cuales fueron decomisados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Además, dentro del vehículo se encontró marihuana, joyas y tres teléfonos celulares, los cuales fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público como parte de la investigación.

En apariencia, Villegas es uno de los cabecillas de “Diablo” que se encargaba de transportar dinero y drogas para este prófugo de la justicia costarricense.

“Este sujeto en particular lo tenemos como una de las cabecillas de este grupo, se venía desplazando desde el sector fronterizo con Nicaragua hacia el sector de Limón, es un trabajo que teníamos bastante tiempo de seguir haciéndolo”, explicó Michael Soto, director interino del OIJ.

Las autoridades judiciales suponen que el sospechoso venía de recoger el dinero con la intención de llevarlo hasta Guápiles, donde está asentado el grupo criminal.

“Podría ser que este dinero se le estaba llevando a la organización por algún tipo de necesidad personal de alguno de los cabecillas, o la recepción de dinero producto del tráfico de drogas”, afirmó.

Aunque se encontró droga en el automóvil, se sospecha que, debido a la poca cantidad, podía ser utilizada un fin diferente a la venta en la zona.

Soto indicó que esta detención es una de las acciones que están ejecutando para la desarticulación de la organización de “Diablo”.

Arias Monge es uno de los prófugos más importantes de las autoridades nacionales, y que se sospecha se desplaza en la zona fronteriza con Nicaragua para no ser detenido, en específico, en la reserva biológica de Indio Maíz.

Las autoridades de la DEA ofrecieron el año anterior una recompensa de $500 mil para la persona que brinde información que facilite la detención de “Diablo”.

En apariencia, si en algún momento se concreta la captura de Arias Monge, se podría realizar una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense, para que responda a los aparentes delitos de tráfico de drogas.