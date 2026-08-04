Un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió el decomiso de 1.092 paquetes de aparente cocaína, 53 paquetes de aparente marihuana y la detención de 4 sospechosos, tras un allanamiento realizado en una cabaña ubicada en Santa Clara de El Guarco, Cartago.

La intervención fue ejecutada la noche del lunes por agentes de la Sección Especializada Antidrogas, en coordinación con el Ministerio Público, luego de recibir información confidencial sobre el supuesto traslado de un importante cargamento de droga hacia ese sector.

Los detenidos son 4 hombres de apellidos Abarca, de 37 años; Fuentes, de 39; Orozco, de 34; y Araya, de 35, quienes figuran como sospechosos de infringir la Ley de Psicotrópicos.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que las investigaciones permitieron identificar un camión de carga y otros vehículos que se desplazaban hacia una finca donde, aparentemente, funcionaba una bodega utilizada para almacenar grandes cantidades de droga.

“Agentes logran individualizar e identificar el vehículo principal, un camión de carga mediana, logran dar seguimiento, logrando establecer luego la llegada a una finca donde hay una cabaña y así luego la salida de varios vehículos, todos los cuales fueron abordados, identificados, logrando el decomiso de este importante cargamento de droga”, indicó.

Durante el allanamiento también se decomisaron ₡2,5 millones en efectivo, varios teléfonos celulares y 3 vehículos, entre ellos un camión de carga mediana y 2 automóviles que, según el OIJ, contaban con caletas para ocultar droga.

Muñoz señaló que, de acuerdo con la investigación, el cargamento habría sido trasladado desde la Zona Sur hasta Cartago para ser ocultado temporalmente antes de continuar su recorrido hacia otros destinos.

“Esto es importante porque es parte de la ruta que están usando las redes de narcotráfico para ocultar alijos importantes de droga, enfriarlos y tenerlos ya más cerca de la capital para su posterior traslado hacia otros destinos”, agregó.

Fotos: OIJ.

Los 4 sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares correspondientes, mientras el caso continúa en investigación.