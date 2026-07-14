Caballos tienen el poder de curar humanos

Más allá de montarlos y pasar un muy buen rato, La ciencia ha demostrado que los caballos aportan beneficios físicos, emocionales y cognitivos invaluables. A través de la equinoterapia y la equitación, los seres humanos son capaces de mejorar el equilibrio, la postura y la fuerza muscular.

Psicológicamente, se ha demostrado que la interacción con esta especie reduce el estrés y la ansiedad, aumenta la autoestima y fomenta la empatía.

En Hacienda Barvak, en Barva de Heredia ofrecen clases de equitación a partir de los tres años, incluso varios adultos mayores como parte de la terapia viven la experiencia y gozan de los beneficios que aportan los equinos más allá de la monta tradicional. “Aquí tenemos personas desde los 3 años y hasta los 80 años, más allá de la monta tradicional los aportes en la salud física y emocional de las personas se ve reflejada, la relación que logra la persona con el animal es única y sanadora”, comentó Andy Blanco Vargas, experto en equinos. Los caballos son capaces de sincronizar su ritmo cardíaco con el de los humanos, lo que ayuda a disminuir la presión arterial y el estrés.

Interactuar con un animal tan imponente y sensible fomenta la paciencia, la autoestima y el autocontrol, ya que exige una comunicación no verbal clara y coherente. En estos días, las actividades ecuestres son utilizadas en el tratamiento de trastornos neurológicos, psicológicos y físicos, mejorando significativamente el estado de salud, el ánimo y las habilidades sociales.

A nivel físico, La equitación y el manejo del caballo fortalecen el tono muscular, la postura, el equilibrio y la coordinación motora. “La primera cita es gratis, en esta se trabaja en evaluar a la persona su nivel de confianza y habilidades, tenemos animales de todos los tamaños y temperamentos que se ajustan a los requerimientos de las personas”, agregó Blanco.

En la historia, el caballo ha sido compañero, ayudo a definir el progreso como motor de trabajo, y medio de transporte hoy su rol ha evolucionado hacia la conexión emocional, el deporte y terapias de rehabilitación física y psicológica.

Si usted desea tener más detalles sobre las clases de equitación puede llamar al 7216-4660.