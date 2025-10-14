Antes del partido ante la Selección Nacional, la Fuerza Pública abordó el camerino de la Selección de Nicaragua, esto por una presunta deuda de pensión alimentaria.

“La mujer alegaba una deuda pendiente por pensión alimentaria por parte de uno de los jugadores. Los agentes en sitio constataron la información y luego de una coordinación con la Federación Costarricense de Futbol, el señalado logró cancelar en sitio lo adeudado; por lo que no fue necesaria su aprehensión“, afirmó Fuerza Pública.

Uno de los jugadores más rumoreados sobre este tema fue Byron Bonilla, quien estuvo varios años jugando en nuestro país en equipos como Saprissa, Cartaginés y Sporting.

Bonilla utilizó sus redes sociales para desmentir esta versión.