La búsqueda de la joven Neiby Marchena en la zona sur del país podría dar un giro tras el hallazgo de rescatistas y baqueanos.

La muchacha, que está desaparecida en medio de la montaña, ha sido difícil de ubicar por las autoridades, a pesar de algunas pistas encontradas, como huellas en el barro.

Sin embargo, la tarde de este miércoles se descubrió varias pertenencias personales en medio de la zona montañosa, que se está confirmando si pertenecen a la joven.

Así lo confirmó Brigada de Búsqueda y Rescate Alpha PZ quienes indicaron que a las 11:30 a.m., se logró la ubicación de varios objetos en la zona donde fue reportada su desaparición.

Cortesía Baqueanos Zona Sur

“Las autoridades competentes se encuentran investigando estas pertenencias para confirmar si, en efecto, pertenecen a la joven”.

Cortesía Baqueanos Zona Sur

Familiares y autoridades se mantienen en el sitio y han extendido un llamamiento urgente a la comunidad solicitando más ayuda en las labores de rastreo.