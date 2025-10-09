La familia de Neiby Marchena, la joven de 33 años que tiene una semana desaparecida en la zona montañosa de Golfito se encuentra desesperada porque no dan con ella.

Se trata de una búsqueda atípica, ya que la mujer tiene una situación de salud mental particular que hace que no quiera ser ubicada.

Esto porque el acercamiento de personas hace que le cause temor y tienda a esconderse, según confirmaron los familiares y rescatistas.

Durante la búsqueda de varios rescatistas e integrantes de brigadas han encontrado rastros y pertenecías de Neiby, sin embargo, pareciera que la joven al percatarse de la presencia de personas se aleja.

Leidy Marchena, hermana de la desaparecida, indicó que están alertando a la población que les brinden cualquier información concreta si la han visto.

Una semana desaparecida en la montaña.

“La noche en que desapareció, huyó de casa y se internó sola en una montaña muy grande, en la oscuridad. Desde ese momento no hemos parado de buscarla ni un solo día, pero aún no hemos logrado encontrarla. Sabemos que en su estado ella puede haberse refugiado en algún lugar, o alguien pudo haberla ayudado sin conocer su situación real”, indicó.

La búsqueda se concentra en la zona del kilómetro 20 de Golfito, en una zona montañosa privada, pero hasta el momento sin algún resultado.

Jorge Navarro, de la brigada de búsqueda de ACOT, confirmó que las labore se integrará personal de la Policía de Fronteras, expertos en recorrer zonas complicadas, con la intención de fortalecer las actividades.