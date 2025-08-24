Una buseta que se movilizaba en Piedras Blancas de Osa fue interceptada con 1.299 paquetes de cocaína.

Un retén policial permitió dar con el vehículo, que al ser revisado también llevaba un arma de gran calibre semiautomática.

En la buseta viajaban dos personas que tras ser detenidas fueron puestas a las órdenes de las autoridades judiciales para el trámite correspondiente.

La información fue confirmada por Mario Zamora, ministro de Seguridad, quien indicó que el decomiso es parte de los operativos policiales de las autoridades policiales.

Es el segundo caso similar que reportan las autoridades de Fuerza Pública en menos de una semana, donde descubren droga en este tipo de vehículo.