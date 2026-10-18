Buseta se vuelca tras choque: reportan 6 pacientes

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia por la colisión y vuelco de una buseta ocurrido la noche de este domingo, en el sector de Horquetas, en Sarapiquí, Heredia.

El reporte ingresó alrededor de las 8:07 p. m. Según la información preliminar, se contabilizan seis pacientes, todos fuera del vehículo.

Al sitio se movilizan unidades de soporte básico y de soporte y rescate para atender a los afectados y realizar las labores correspondientes.