Buseta se vuelca tras choque: reportan 6 pacientes

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La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia por la colisión y vuelco de una buseta ocurrido la noche de este domingo, en el sector de Horquetas, en Sarapiquí, Heredia.
El reporte ingresó alrededor de las 8:07 p. m. Según la información preliminar, se contabilizan seis pacientes, todos fuera del vehículo.
Al sitio se movilizan unidades de soporte básico y de soporte y rescate para atender a los afectados y realizar las labores correspondientes.
“Los cruzrojistas valoraron a las seis personas y determinaron que únicamente una requería traslado en condición urgente, por lo que fue remitida a la clínica de Río Frío. Los demás pacientes se encontraban en condición estable y no requirieron traslado a un centro médico”, explicó la Cruz Roja.