La mañana de este martes se reportó un accidente de tránsito en el sector de San Isidro de Alajuela.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes afirmaron haber recibido la alerta a las 8:45 a.m.

En la escena, se destaca que se presentó el vuelco de una microbús.

Producto del incidente, se aborda un adulto politraumatizado, el cual es declarado sinos vitales en el sitio.

Las autoridades recalcaron que era una única persona en la buseta.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó 2 Unidades de Soporte Básico