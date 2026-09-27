Buseta con mariachis cae a guindo en Naranjo

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Una buseta que transportaba a un grupo de seis mariachis cayó a un guindo en Naranjo la noche de este sábado.

La emergencia se dio cerca de las 9:30 p.m. y según el reporte de la Cruz Roja, la buseta volcó en Cirrí Sur, calle Bajo Arrieta, en Naranjo, Alajuela.

Para la atención de la emergencia, se movilizaron seis unidades, entre básicas y avanzadas.

En el lugar se reportaron seis pacientes: uno en categoría crítica, dos en categoría urgente y tres en condición estable.

Tres personas fueron trasladadas a centros médicos, mientras que otras dos rechazaron el traslado.

Con información de corresponsal Roger Soto.