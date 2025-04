En menos de 11 años, los autobuses han perdido cerca de 1,2 millones de usuarios, cifra que se espera crezca estrepitosamente durante los próximos cinco años, ya que, según estimaciones de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), se espera que para el 2030, 354.343 ticos dejen de utilizar el sistema público de transporte anualmente.

Este negativo panorama fue presentado ante la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, donde se analizan diversos proyectos relacionados con la movilidad de los costarricenses.

“Venimos con una afectación directa de la demanda, que tal vez para muchos ya esto suena cansón, pero tenemos que insistir en el discurso, porque si no dentro de cinco años no van a ser 100 las comunidades que no tengan servicio en este país van a ser prácticamente todos los usuarios de transporte público los que no van a tener servicio”, sentenció Silvia Bolaños, presidenta ejecutiva de Canatrans.

La representante del sector destacó que una falta de regulación del transporte por plataformas, así como la baja de usuarios durante la pandemia, continúan afectando a los empresarios autobuseros, principalmente a aquellos que se clasifican como microempresas, que representan un 50 % del mercado.

El panorama presentado por la cámara se enmarca en la discusión de 60 proyectos legislativos que inciden directamente en el transporte público del país, entre ellos, los llamados tuk-tuks, que son motocicletas de tres ruedas comúnmente utilizadas en zonas costeras del país.

Sobre este plan de regulación, Canatrans expresó su rechazo, tachando los vehículos de peligrosos, y tomando ejemplos internacionales donde la mortalidad en accidentes es mayor.

Pese a ese panorama, los diputados de dicha comisión visualizan una problemática donde hay comunidades que no tienen servicio de bus, por lo que optarían por un esquema mixto donde se puedan regular estas nuevas formas de transporte.

“Conversando con gente de Limón que conozco, me decían que efectivamente hay lugares donde no llega el bus y donde no hay forma de transportarse, y donde la única forma de salir es en un tuk-tuk, me decían que si no fuera por el tuk-tuk no tendrían cómo salir o llevar a sus hijos a la escuela”, apuntó el legislador Leslye Bojorges.