Simpatizantes del presidente Rodrigo Chaves preparan una manifestación multitudinaria frente a la Asamblea Legislativa como muestra de respaldo al mandatario, mientras este defiende su inmunidad ante los diputados.

Fuentes cercanas a Diario Extra confirmaron que, al igual que en otras ocasiones, las personas afines a Chaves se organizaron para asistir al evento; desde San Carlos, por ejemplo, se alistan cerca de ocho autobuses con destino a Cuesta de Moras.

Para la cita, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, lanzó un llamado en redes sociales instando a los seguidores del presidente a presentarse en el lugar.

“Un país fuerte y democrático defiende la voz de la gente y no calla ante juicios absurdos. La inmunidad del presidente está en manos de los diputados y por eso tenemos que alzar nuestra voz”, expresó.

Chaves deberá comparecer en una audiencia histórica a las 8:00 a.m., la primera vez en la historia del país en que se discute el levantamiento del fuero a un mandatario en ejercicio.

“Demostraré que el absurdo de Carlos Díaz y su fiscalía y de los 16 magistrados que en un acto de corrupción intelectual, moral y jurídica enviaron esto a la Asamblea simplemente porque hay un deseo de algunos de dar un golpe de Estado judicial”, sostuvo el presidente.

Según la tesis del Ministerio Público, Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a favorecer económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como Choreco, mediante una contratación financiada con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La investigación señala que la empresa RMC La Productora S.A., propiedad de Bulgarelli, obtuvo un contrato para brindar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de opinión pública a la Presidencia durante el periodo 2022-2026.

El caso fue inscrito bajo el número 25-000019-0033-PE y al mandatario se le atribuye el presunto delito de concusión, contemplado en el artículo 355 del Código Penal.