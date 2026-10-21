Buses eléctricos ya dan sus primeros resultados positivos

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un aumento en la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte público y ahorros en el mantenimiento de las unidades son algunos de los beneficios que percibe la empresa Biusa tras la implementación de la flotilla de buses eléctricos en el país.

Así lo señaló Miguel Zamora, presidente de la Cámara Provincial de Buses (Caprobus), tras un monitoreo de los resultados de los 25 buses eléctricos implementados en la ruta San José-La Carpio-León XIII y ramales.

“Junto con la Universidad de Costa Rica, hemos monitoreado que en los primeros 6 meses existe una reducción de 2000 toneladas menos de carbón. Eso nos da que el 100% representará más de 10,000 toneladas de libre de carbono; unido a los beneficios y al confort del usuario”, relató Zamora.

El representante del sector autobusero además detalló que han tenido un alza en la utilización de la ruta, gracias a las comodidades y al estado de los buses eléctricos, lo que los llevará a implementar 45 unidades más para el cierre de año.

Pese a ello, tanto el transporte público como los expertos en electromovilidad han recalcado la necesidad de facilitar el financiamiento de estas unidades debido a los altos costos de pasar del combustible a la energía limpia en los autobuses.

“Para poder alcanzar la meta y el compromiso mundial de cero carbono, necesitamos unir esfuerzos para que esto sea una realidad”, especificó el presidente de Caprobus.

Desde la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), se destacó que los propios pasajeros estarían dispuestos a pagar pasajes relativamente más altos a cambio de tener buses eléctricos. Sin embargo, sí precisaron la necesidad de apoyo estatal.

“El principal desafío es lograr que más empresas puedan dar el paso, hacer el cambio y para ello necesitamos financiamiento adecuado para los autobuses, infraestructura de carga, coordinación con la distribuidora de electricidad, capacitación técnica y metodologías tarifarias también modernas”, destacó Silvia Rojas, directora de Asomove.

Según el Plan Nacional de Descarbonización, Costa Rica deberá contar con un 30 % del total del transporte público, es decir, alrededor de 1.500 buses.