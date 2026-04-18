Los pasajeros de rutas entre San José y Puntarenas podrían percibir un golpe a sus bolsillos pues la autobusera Empresarios Unidos solicitó un aumento de las tarifas para tres rutas entre la capital y el pacífico.

Según consta en el expediente de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la concesionaria solicitó un ajuste de tarifa en diversos trayectos entre los cuales se encuentran San José – Puntarenas, San José – San Ramón y San José – Esparza, esto alegando diversos encarecimientos en prestar el servicio.

“La petición se fundamenta en el crecimiento generalizado del nivel de precios de los insumos utilizados en esta actividad, en la ruta que opera mi representada y que no se han actualizado; por la inversión realizada en la mejora del parque automotor, y que no ha sido reconocida tarifariamente”, detalla el expediente.

En total se cobrarían ¢3510 por el trayecto entre la capital y Miramar de Puntarenas, así como aumentos de ¢425 y ¢285 para los trayectos de San Ramón y Esparza respectivamente; aumentos desmedidos según denunció el regidor Gerardo Zúñiga.

Gerardo Zúñiga Regidor Puntarenas “Exijo a la Aresep el rechazo de esta solicitud que es desproporcionada, y ordenar una auditoría de las operaciones de Empresarios Unidos de Puntarenas, antes de hablar de aumentos, hablemos de calidad, de cumplimiento y de respeto al usuario”.

“Esto es totalmente inaceptable, golpea a los que menos tienen en una provincia donde los índices de desempleo y pobreza son tremendamente deplorables. Un trabajador que viaja todos los días a San José pagaría ¢860 más solo de ida y vuelta, lo que al mes serían casi ¢18.000”, relató en el Concejo Municipal.

Actualmente el aumento se mantiene en consulta pública para conocer la posición de los usuarios.