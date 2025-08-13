Los usuarios de autobús podrán percibir una mejora en su bolsillo este segundo semestre del año, ya que las autoridades han presentado un ajuste a los precios de los pasajes de hasta ¢25 menos por trayecto.

La Aresep señaló que, debido a la baja en las gasolinas, los usuarios de bus podrían verse beneficiados.

Los más beneficiados serán los usuarios de rutas grandes, es decir, que cuentan con más de 35 unidades, ya que el rebajo será mayor, mientras que aquellas clasificadas como micro percibirán un rebajo menor. “Prácticamente se estaría percibiendo una rebaja en la mitad de las tarifas y, de manera específica, en aquellas tarifas mayores a ¢500”, indicó Paolo Varela, intendente de Transporte.

En el caso del sector taxi, las cifras más bien aumentarán.

Las cifras que subirán en la “fuerza roja” serán las de tarifa por demora, donde se cobrará ¢3.425, es decir, un aumento de ¢15.

“Esto se da debido a las variaciones en el costo de los seguros que deben pagar los concesionarios de este servicio. Se está proponiendo un aumento de ¢5 en las tarifas de banderazo o variable, de manera que pasarían a ¢815”, agregó.

Sobre las rebajas en los pasajes de bus, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Transportes, José López, indicó que aquellas unidades que cuenten con el Sistema de Pago Electrónico (Sinpe) se verán más beneficiadas, pues se verá una baja más considerable.