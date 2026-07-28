Buscan una nueva salida a la ruta 27 desde La Guácima

La Municipalidad de Alajuela trabaja en un proyecto vial donde buscarán darles una nueva salida a los pobladores de La Guácima hacia la ruta 27.

La idea es darle un respiro a los congestionamientos debido al crecimiento urbano en la zona, donde los condominios y los negocios han crecido, tanto allí como en San Rafael y El Coyol.

“Allí están las mismas calles desde hace muchos años y ha crecido muchísimo. Es un distrito abandonado y ha crecido muchísimo, entonces nos avocamos a plantear una serie de soluciones en donde queremos tener esa calle nueva”, dijo Roberto Thompson, alcalde de Alajuela

La idea es abrir camino por la calle conocida como El Sobasto. Según estimaciones del ayuntamiento, de ahí, son unos cinco kilómetros hasta volver a conectar con la pista.

Proyecto busca abrir camino desde Guácima Abajo hasta la ruta 27 en San Rafael.

“Hay personas dispuestas a donarnos parte de sus terrenos pensando en habilitar nuevas rutas hacia la ruta 27 cercano al peaje de San Rafael. Estamos en el proceso de firmar los documentos para establecer esto cuanto antes”, mencionó.

Actualmente se encuentran realizando los diseños de la carretera y definiendo los presupuestos para iniciar su construcción el próximo año.

El proyecto se presentó en el Concejo Municipal desde el año 2018, cuando fue planteado de interés cantonal.