Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración de la ciudadanía para identificar a 2 hombres que figuran como sospechosos del delito de hurto, en un caso ocurrido en San José.

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron el 14 de febrero de 2026, alrededor de la 1:30 p.m., en el sector de El Carmen. En apariencia, los sujetos habrían sustraído tarjetas bancarias a varias víctimas, luego de presuntamente drogarlas en un bar ubicado en barrio La California.

Según la descripción oficial, el primer sospechoso vestía camiseta color café, jeans gris, tenis café y lentes oscuros. El segundo portaba jeans negros, suéter negro, tenis blanco con negro y gorra negra.

El caso quedó grabado en video, material que ahora es clave para avanzar en la investigación.

Las autoridades piden a cualquier persona con información que se comunique de forma confidencial al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645.