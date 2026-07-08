Buscan restos de joven madre desaparecida

El paradero de la joven Jessy Álvarez, desaparecida en mayo de 2025, continúa siendo una incógnita para las autoridades.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya maneja el caso como un posible homicidio y mantiene una línea investigativa en la que solo hace falta un elemento, poder dar con los restos de la joven madre.

Por este motivo, realizaron un total de seis allanamientos en puntos como El Huazo de Desamparados, La Uruca y la cárcel de San Sebastián, donde está recluido el principal sospechoso del

caso.

Como parte de las diligencias judiciales, los agentes allanaron varias viviendas, y en una de ellas se encontraron rastros importantes para el caso y que ahora están siendo analizados por medicatura forense.

La desaparecida es la madre de un menor de 7 años.

Así lo confirmó Pablo Calvo, jefe interino del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, quien detalló que ejecutaron un trabajo minucioso dentro de una casa de habitación de una de las personas sospechosas en este caso.

“En esta casa se realizó un abordaje con todo un equipo interdisciplinario de ciencias forenses para la búsqueda de elementos de prueba”, afirmó.

A pesar de que no se lograron encontrar los restos de la joven por las autoridades, la investigación continuará en la misma línea.

Como parte del operativo se detuvo a dos mujeres, que, en apariencia, tendrían un vínculo sentimental con el sujeto detenido en el centro penal de San Sebastián; mientras que otra persona fue detenido por ser uno de los sospechosos del expediente judicial.

Los hechos

En apariencia, la última vez que se dio con el paradero de la mujer fue en Pavas a eso de las 11:00 p.m. el 10 de mayo, cuando aparentemente se subió a un carro color negro y no se supo más de ella.

El teléfono móvil de Jessy emitió una última alerta en Aserrí, según confirmaron las autoridades judiciales.

Esto los llevó a realizar un operativo el 25 de mayo del año anterior en el sector de Puente Cañas, con el objetivo de encontrar pistas, pero sin ningún resultado.

Álvarez es la madre de un niño de siete años y su familia ha pedido ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para brindar cualquier tipo de información que permita conocer algo sobre su paradero.