Buscan pruebas de “lavado de dinero” en el caso de Tam Zhang

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un allanamiento realizado en la vivienda del extraditable de apellidos Tam Zhang buscaba recolectar pruebas relacionadas con el aparente delito de blanqueo de capitales.

El operativo judicial se desarrolló en un condominio ubicado en Granadilla de Curridabat, donde los agentes ingresaron a la vivienda en busca de dispositivos electrónicos o pruebas documentales vinculadas con esta investigación.

“Desde que iniciamos investigaciones en contra de organizaciones criminales por tráfico internacional de drogas, iniciamos desde ese momento una línea de investigación relacionada al delito de legitimación de capitales”, dijo Cristian Quirós, fiscal adjunto del Ministerio Público.

Esto porque, para las autoridades, es fundamental tratar de quitarles a las organizaciones su patrimonio.

“Esta línea de investigación se tenía desde el inicio; únicamente que, en este caso, era necesario realizar esta diligencia a efectos de nutrir esta investigación”, añadió.

Quirós detalló que la investigación inicial del Ministerio Público, en conjunto con la Policía de Control de Drogas, permitió dar paso al caso que planteó la DEA por el tráfico internacional de drogas, así como a la solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses.

“Refiere a una investigación que inició enero de este año, esta es una diligencia que se encontraba pendiente, en virtud de que se abrieron nuevas líneas de investigación y se necesitaba recabar elementos de prueba para alimentar el proceso”, explicó.

Para ejecutar el allanamiento en la vivienda, las autoridades tuvieron que trasladar al extraditable desde la cárcel de La Reforma hasta el sector de Granadilla.

De acuerdo con la Fiscalía, Tam Zhang tiene derecho a estar presente mientras se ejecutan todas las labores por parte de los agentes judiciales.

“Se busca en este caso el decomiso de evidencia material, en este caso evidencia documental, dispositivos de almacenamiento, dinero, y cualquier otra evidencia de interés para esta investigación”, afirmó.

Tras el operativo, el sujeto requerido por las autoridades estadounidenses fue trasladado de regreso al centro penitenciario.