Buscan penalizar delitos contra el honor en redes sociales

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El diputado Gilberto Campos, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, presentó un proyecto de ley para tipificar las ofensas al honor agravadas cuando se cometan a través de redes sociales, medios de difusión masiva o plataformas digitales con amplio alcance.

La iniciativa, denominada “Ley para garantizar la responsabilidad de las manifestaciones emitidas por redes sociales”, busca actualizar el Código Penal costarricense frente a los desafíos del entorno digital.

Esta propuesta parte de que la normativa penal vigente fue aprobada en 1970, cuando no existían redes sociales ni los actuales mecanismos de difusión masiva en internet.

Según explicó el legislador, el marco jurídico responde a una realidad comunicativa muy distinta a la actual, donde las plataformas digitales permiten que informaciones difamatorias o injuriosas se propaguen con rapidez y alcancen a miles de personas en cuestión de minutos.

“El Ministerio Público podrá requerir al autor de las manifestaciones que aporte las pruebas que dice poseer. En caso de no presentarlas o si estas resultan irrelevantes para sustentar las acusaciones difundidas públicamente, la persona afectada quedará habilitada para promover la acción penal correspondiente por ofensas al honor agravadas”, aseguró Campos.

El proyecto también introduce el procedimiento de jactancia, un instrumento procesal que permitiría exigir pruebas a quienes lancen acusaciones públicas graves contra otra persona.

En caso de que el autor no presente las pruebas o estas resulten insuficientes para respaldar las acusaciones, la persona afectada quedaría habilitada para promover la acción penal por ofensas al honor agravadas, lo que abriría la puerta a sanciones penales según lo establezca la legislación vigente.