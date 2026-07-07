Buscan legalizar matrimonio igualitario

Ciudad de Guatemala (AFP) Activistas de la comunidad LGBTQ de Guatemala presentaron por primera vez una acción legal para declarar inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en este país de marcada tradición conservadora.

El recurso fue planteado ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial de Guatemala, controlada en la actualidad por magistrados vinculados a grupos ultraconservadores de derecha.

“Por primera vez en la historia de Guatemala, una acción jurídica pide” a la Corte “que abra el camino al matrimonio entre personas del mismo sexo”, dijo en rueda de prensa el integrante de la Asociación Lambda, Javier Yantuche.

El activista explicó que la acción busca declarar “inconstitucional” parte del artículo 78 del Código Civil que define al matrimonio “como una unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear”.

Agregó que en Guatemala “viven miles de parejas del mismo sexo” que carecen de “voz legal” sobre tratamientos médicos para su pareja, no pueden acceder al seguro social o recibir la pensión por viudez, entre otras limitaciones.

La petición “no busca reformar la Constitución ni crear derechos nuevos”, sino que propone “aplicar” la Carta Magna que “garantiza la igualdad de todas las personas en dignidad”, apuntó Yantuche.

El matrimonio igualitario y la despenalización del aborto son temas polémicos en Guatemala, donde la mayoría de la población profesa las religiones católica y evangélica.