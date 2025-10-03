Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial realizaron este viernes un allanamiento en una casa de habitación en la zona de María Reina, Alajuelita, como parte de la investigación por la muerte del joven Kevin Kirby, ocurrida hace dos días.

Las autoridades aplicaron técnicas forenses como luminol y rastreo de huellas para determinar si la víctima estuvo en ese lugar antes de ser asesinada. Según la línea investigativa, Kirby habría sido llevado a la vivienda mediante un engaño y ahí, presuntamente, fue donde le dieron muerte.

El OIJ confirmó que ya se tiene identificada a una línea de sospechosos, aunque por el momento se reservan los detalles para no entorpecer el curso de la investigación. El operativo se suma a otras diligencias en curso que buscan esclarecer las circunstancias del crimen y confirmar la participación de los responsables.