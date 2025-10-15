La diputada frenteamplista Rocío Alfaro pidió a los legisladores de la comisión investigadora de presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) retomar la búsqueda de quiénes son los responsables a nivel político de los sobreprecios en el Caso Barrenador.

Esto luego de que el legislador oficialista Daniel Vargas y representantes de las cooperativas cuestionaran el trabajo y las decisiones del Área de Contabilidad de Costos de la institución durante el proceso de adjudicación.

“El tema de las evidencias aquí no tiene ningún sentido, deberíamos retomar el hilo de establecer las responsabilidades políticas que corresponden”, agregó Alfaro.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, lamentó que este proceso investigado tuviera repercusiones en la atención que reciben los usuarios.

“La Caja reconoce que la calidad del servicio en La Carpio y León XXIII va a disminuir porque ustedes decidieron no participar (Asemeco), entonces esto me genera un sinsabor de lo que considero que se trató de un manejo inadecuado por parte de la junta directiva. Al final, se han visto perjudicadas poblaciones que uno quiere que tengan servicio de calidad”, aseguró.

Mientras tanto, las autoridades continuarán investigando el Caso Barrenador, correspondiente a la licitación pública 2023LY-000002-0001101142, en la cual la junta directiva de la Caja adjudicó 138 EBAIS a cinco diferentes cooperativas. El proceso es investigado por la Fiscalía por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones.