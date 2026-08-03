Buscan casa para 17 perritos abandonados durante la Romería

El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal (CMECA) informó que busca casa para un total de 17 perros que habrían sido abandonados durante la Romería.

La Municipalidad de Cartago informó que durante el evento religioso fueron recogidos 19 animales, de los cuales dos ya fueron devueltos a sus dueños.

Sin embargo, los 17 restantes serán puestos en adopción en el CMECA, según confirmaron fuentes municipales.

Foto: Cortesía.

Las personas interesadas en adoptar alguno de los caninos pueden llenar el formulario en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/i6vY9NrFBH y posteriormente serán contactadas.