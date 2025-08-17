Rafael Mena Mena, un adulto mayor de 69 años, fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves en la zona de Chilamate, Puerto Viejo de Sarapiquí.

La Cruz Roja ha desplegado un amplio y continuado operativo de búsqueda para dar con su paradero.

La búsqueda se intensificó el sábado con la participación del personal del Comité de Puerto Viejo y el grupo de Búsqueda y Rescate.

Jorge Badilla de la Cruz Roja informó que los equipos han recorrido varias fincas y una reserva natural cercana, pero aún no han logrado localizar a don Rafael.

María Romero, quien es residente del lugar de donde desapareció, destacó le dieron refugio a don Rafael.

“Aquí se le estima mucho, es como de la familia, es un señor muy respetuoso”, comentó Romero.

Personas cercanas al adulto destacan que no le gustaba salir e incluso destacaron que “la gente le asustaba”.

“No le gustaba salir a ninguna parte, padecía de muchos nervios. Él solo andaba aquí”, destacan cercanos.

Existe información de que pudo haber sido visto en la comunidad de Unión del Toro, en Cureña, caminando por la calle, un dato que las autoridades están investigando activamente.

La Cruz Roja continuará con los esfuerzos de búsqueda en las próximas horas, con la esperanza de encontrar al adulto mayor sano y salvo.

Con información de corresponsal Alfie Gatgens.