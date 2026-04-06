Buscan a tiktoker nicaragüense desaparecida en Costa Rica

Una joven nicaragüense de 29 años, identificada como creadora de contenido en TikTok, fue reportada como desaparecida ante las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por sus familiares.

Se trata de Junieysis Adely Merlo Espinoza, quien fue vista por última vez el martes 31 de marzo en San José, Santa Ana, Salitral, en el condominio Los Pericos, según informó el OIJ.

De acuerdo con las autoridades, la desaparición fue reportada el 2 de abril, es decir, dos días después de que fue vista por última vez.

Según el medio nicaragüense La Prensa, Merlo Espinoza es originaria de San Juan de Río Coco, Madriz, pero tiene varios años de residir en Costa Rica. Publicaciones en redes sociales realizadas por conocidos de la joven la identifican como tiktoker.

En esa red social cuenta con poco más de 8.000 seguidores y acostumbra compartir contenido de comedia, aspectos de su vida diaria y publicaciones junto a sus hijas gemelas de cuatro años.

Su familia ha solicitado en redes sociales el apoyo de la ciudadanía para ayudar a ubicar a la joven.