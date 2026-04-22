El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a varios sujetos quienes figuran como sospechosos de participar en un robo a un local comercial en Grecia.

Las evidencias en video forman parte de la investigación que busca esclarecer el accionar de esta estructura criminal que operaría en distintas zonas del país.

Ya que las autoridades presumen que los implicados formarían parte de la denominada “Banda del acetileno”, una organización criminal compuesta por entre 7 y 10 integrantes.

Este grupo se caracterizaría por emplear herramientas especializadas para demoler estructuras, escaleras para ingresar por los techos y dispositivos que bloquean las señales de alarma, lo que les permite cometer los robos sin ser detectados de inmediato.

De acuerdo con el informe de la Sección de Robos, los hechos ocurrieron a la 1:30 a.m. del 2 de junio de 2025, en el sector de Puente de Piedra. En ese momento, los sospechosos ingresaron a un supermercado y trataron de abrir una caja fuerte utilizando equipo de acetileno.

Aunque no lograron acceder al dinero resguardado, sustrajeron aproximadamente ¢300 mil en efectivo, además de teléfonos celulares.

Según el OIJ, este tipo de delitos se ejecuta principalmente durante la noche y la madrugada, tras un aparente trabajo previo de inteligencia para seleccionar comercios con flujo de efectivo o venta de artículos tecnológicos.

Además, no se descarta que esta agrupación esté vinculada con al menos 25 casos adicionales en investigación en provincias como Limón, Alajuela, Cartago y Guanacaste.

Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la población para que brinde cualquier información que permita identificar a los sospechosos. Los datos pueden ser comunicados de manera confidencial a la línea 800-8000-645.