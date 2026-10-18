Buscan a niño arrastrado por la corriente en playa de Puntarenas

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Los cuerpos de emergencia mantienen un operativo de búsqueda de un menor de aproximadamente 10 años que habría sido arrastrado por la corriente en una playa en Puntarenas centro.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el reporte ingresó alrededor de la 1:48 p.m. de este domingo, en el sector ubicado detrás del muelle de Puntarenas.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas confirmaron que el niño se encontraba desaparecido en el agua, por lo que iniciaron las labores para tratar de localizarlo.

Unidades del Cuerpo de Bomberos también se encuentran en la zona monitoreando la situación y apoyando las acciones de emergencia.

De momento, las autoridades mantienen el operativo de búsqueda y se está a la espera de nueva información sobre el caso.