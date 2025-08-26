La Policía Municipal de Montes de Oca y la familia de una niña identificada como Andrea solicitan la ayuda de la comunidad para localizarla, luego de que fuera vista por última vez la tarde del domingo en San Pedro de Montes de Oca, en compañía de dos sujetos que, según las autoridades, son conocidos por la policía.

La familia relató que la niña, estudiante de séptimo año en un colegio de Coronado, salió de su casa alrededor de las 5:30 p.m. con el pretexto de recoger una peineta. Testigos aseguran que se subió a un vehículo y desde ese momento no se ha tenido información sobre su paradero.

Lea: Destacado poeta y escritor tico muere en México

La denuncia ya fue presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mientras las autoridades coordinan acciones para dar con la menor.

Los familiares, visiblemente angustiados, piden a cualquier persona que tenga información comunicarse a la central telefónica 1789, al WhatsApp 8899-1789 o al 9-1-1.

“Nuestro compromiso siempre será velar por la seguridad y el bienestar de las personas”, indicaron las autoridades municipales.