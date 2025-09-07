La Cruz Roja Costarricense está llevando a cabo una operación de búsqueda de un hombre de 74 años en el sector de Río Bonito, en Puntarenas.

La Benemérita confirmó que ha estado activa desde las horas de la mañana.

El área de búsqueda incluye los márgenes del río y los lugares aledaños en la zona de Golfito, Guaycará.

En la zona, 15 cruzrojistas participan en la misión. Además, se utilizan 3 vehículos de emergencia, tanto básicos como operativos.

La operación cuenta también con el apoyo de personas de la comunidad.

Las labores de búsqueda se suspendieron debido a las fuertes lluvias en la zona. Cruz Roja destacó que mañana lunes a primera hora se iniciara nuevamente con el operativo de búsqueda.