“Buscamos ganar en primera ronda para seguir a cargo del Gobierno”, afirmó Francisco Gamboa, exministro de Economía y actual candidato a la primera vicepresidencia por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), tras ser ratificado por la Asamblea Nacional.

“Estoy muy contento por la confianza que me ha brindado doña Laura para postularme a la primera vicepresidencia. Me siento motivado para trabajar con dedicación, esfuerzo y empeño”, expresó Gamboa.

El candidato aseguró que durante los próximos meses buscarán consolidar un triunfo el 1 de febrero de 2026.

Gamboa explicó que su motivación se basa en el respaldo al proyecto rodriguista y la aprobación que tiene el Gobierno actual. Por eso, su objetivo es ganar las elecciones en primera ronda y, además, “consolidar una amplia mayoría legislativa” ese mismo día.

También manifestó que el pueblo de Costa Rica está unido y que les dará los votos necesarios para lograr esa mayoría en la Asamblea Legislativa.

“Ahora sigue trabajar, recorrer el país, visitar las comunidades y cuidar cada detalle que se requiera en la campaña para cosechar la mayor cantidad de votos y no dejar ninguno atrás”, concluyó.

Gamboa, al igual que Laura Fernández y Douglas Soto, fueron ratificados este domingo en la Asamblea Nacional del PPSO con 76 votos a favor y 3 en contra por parte de los asambleístas.