¿Busca trabajo? Supermercado ofrecerá 100 plazas en estas zonas

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Maxi Palí realizará dos ferias de empleo en Sarapiquí y Alajuela, donde ofrecerá un total de 100 plazas laborales para personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.

La primera jornada se llevará a cabo el 21 de octubre en la tienda Maxi Palí Sarapiquí, mientras que la segunda será el 26 de octubre en el establecimiento de Alajuela. Cada local dispondrá de 50 vacantes.

Las oportunidades incluyen puestos de liderazgo, atención en el piso de ventas, protección de activos y labores auxiliares en áreas de productos perecederos.

Requisitos para participar

Posiciones de liderazgo

Experiencia en retail.

Experiencia en cumplimiento de objetivos.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Posiciones operativas

Saber leer y escribir.

Conocimientos básicos de suma y resta.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Posiciones en productos perecederos

Cumplir con los requisitos de las posiciones operativas.

Contar con carné de manipulación de alimentos vigente e inscrito ante el Ministerio de Salud.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

La compañía indicó que estas jornadas buscan acercar oportunidades de empleo a las personas de ambas comunidades. Las personas interesadas deberán participar en el proceso de reclutamiento según los requisitos del puesto al que deseen aplicar.