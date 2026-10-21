¿Busca trabajo? Supermercado ofrecerá 100 plazas en estas zonas

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Maxi Palí realizará dos ferias de empleo en Sarapiquí y Alajuela, donde ofrecerá un total de 100 plazas laborales para personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.
La primera jornada se llevará a cabo el 21 de octubre en la tienda Maxi Palí Sarapiquí, mientras que la segunda será el 26 de octubre en el establecimiento de Alajuela. Cada local dispondrá de 50 vacantes.
Las oportunidades incluyen puestos de liderazgo, atención en el piso de ventas, protección de activos y labores auxiliares en áreas de productos perecederos.
Posiciones de liderazgo
Posiciones operativas
Posiciones en productos perecederos
La compañía indicó que estas jornadas buscan acercar oportunidades de empleo a las personas de ambas comunidades. Las personas interesadas deberán participar en el proceso de reclutamiento según los requisitos del puesto al que deseen aplicar.