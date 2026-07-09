¿Busca trabajo? PANI tiene una vacante disponible

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) anunció la apertura de una vacante para el puesto de Asistente de Servicios Infantiles, con especialidad en el cuido directo de personas menores de edad.
Según el Departamento de Recursos Humanos, busca fortalecer la base de datos de la institución para realizar nombramientos en propiedad.
La persona seleccionada será asignada al Albergue Senderos de Amor, adscrito a la Dirección Regional Huetar Norte.
Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios:
Asimismo, el PANI valorará que los oferentes tengan manejo de paquetes básicos de computación y conocimientos en los derechos de la niñez y la adolescencia.
El periodo para recibir postulaciones inició el 7 de julio y finaliza el 10 de julio de 2026 a las 4:00 p.m. Los interesados deben ingresar al sitio web: reclutamiento.pani.go.cr.
Según indica el PANI, este proceso aplica únicamente para personas oferentes internas y personas externas que ya se encuentren reclutadas en las bases de datos de la institución.