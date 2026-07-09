¿Busca trabajo? PANI tiene una vacante disponible

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) anunció la apertura de una vacante para el puesto de Asistente de Servicios Infantiles, con especialidad en el cuido directo de personas menores de edad.

Según el Departamento de Recursos Humanos, busca fortalecer la base de datos de la institución para realizar nombramientos en propiedad.

La persona seleccionada será asignada al Albergue Senderos de Amor, adscrito a la Dirección Regional Huetar Norte.

Requisitos

Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios:

Contar con el segundo año de secundaria aprobado.

Tener el curso y carné vigente de Manipulación de Alimentos.

Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Tener certificación de idoneidad mental para laborar en centros de atención infantil, extendida por un profesional en psicología acreditado por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.

Asimismo, el PANI valorará que los oferentes tengan manejo de paquetes básicos de computación y conocimientos en los derechos de la niñez y la adolescencia.

¿Cómo aplicar?

El periodo para recibir postulaciones inició el 7 de julio y finaliza el 10 de julio de 2026 a las 4:00 p.m. Los interesados deben ingresar al sitio web: reclutamiento.pani.go.cr.

Según indica el PANI, este proceso aplica únicamente para personas oferentes internas y personas externas que ya se encuentren reclutadas en las bases de datos de la institución.