¿Busca trabajo? Municipalidad y Saprissa organizan feria de empleo

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Con el objetivo de hacer frente a las cifras de desempleo en el cantón y ofrecer oportunidades reales de inserción laboral, la Municipalidad de Tibás, en conjunto con el Deportivo Saprissa y la Agencia Nacional de Empleo (ANE), anunció la realización de la “Feria Brete Tibás 2026”.

El evento busca replicar y superar los resultados de la edición anterior, en la que participaron más de 450 personas y se logró la contratación directa de 100 ciudadanos por parte de las empresas participantes.

La actividad está dirigida a todas aquellas personas que se encuentren en búsqueda de empleo o deseen mejorar sus condiciones laborales actuales.

Detalles del evento: