¿Busca trabajo? Municipalidad y Saprissa organizan feria de empleo

"Feria Brete Tibás 2026" se realizará en la explanada oeste del Estadio Ricardo Saprissa

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Con el objetivo de hacer frente a las cifras de desempleo en el cantón y ofrecer oportunidades reales de inserción laboral, la Municipalidad de Tibás, en conjunto con el Deportivo Saprissa y la Agencia Nacional de Empleo (ANE), anunció la realización de la “Feria Brete Tibás 2026”.

El evento busca replicar y superar los resultados de la edición anterior, en la que participaron más de 450 personas y se logró la contratación directa de 100 ciudadanos por parte de las empresas participantes.

La actividad está dirigida a todas aquellas personas que se encuentren en búsqueda de empleo o deseen mejorar sus condiciones laborales actuales.

Detalles del evento:

  • Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026.
  • Horario: De 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
  • Lugar: Explanada oeste del Estadio Ricardo Saprissa, Tibás.
  • Registro: Los interesados pueden asegurar su participación completando previamente el formulario digital habilitado por la organización.