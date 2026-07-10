¿Busca trabajo? Municipalidad tendrá feria de empleo

Quienes se encuentran en busca de una oportunidad laboral podrán participar en la próxima Feria de Empleo organizada por la Municipalidad de San José, donde distintas empresas estarán reclutando personal para múltiples puestos.

La actividad se realizará el viernes 17 de julio, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en la Explanada de la Municipalidad de San José, ubicada sobre la Avenida 10.

Durante la jornada, los asistentes podrán postularse a vacantes en diferentes sectores, entre ellos:

Producción.

Seguridad privada.

Entregas, bodega y logística.

Cocina y servicio al cliente.

Ventas.

Supervisión y administración.

Soporte técnico, instalaciones, cableado, redes y telecomunicaciones.

Contact Center (español y bilingüe).

La Municipalidad recomendó a las personas interesadas presentarse con su currículum vitae actualizado, ya que este será solicitado por las empresas participantes durante los procesos de reclutamiento.

Las autoridades también aclararon que las vacantes disponibles pertenecen a las empresas que participarán en la feria y no corresponden a plazas laborales de la Municipalidad de San José.