La Municipalidad de Curridabat anunció la apertura del Concurso Externo N.° 001-2026, mediante el cual busca contratar personal para distintas áreas profesionales, técnicas y administrativas.

Entre las vacantes destacan puestos como Profesional Analista en Gestión Vial, Auditoría y Recursos Humanos, así como opciones en tecnología, soporte audiovisual, inspección municipal, administración de flotilla e incluso un instructor(a) de música con especialidad en canto.

Los salarios varían según el puesto, con montos que van desde los ¢689 mil hasta más de ¢2,4 millones en salario global, además de jornadas laborales principalmente de lunes a viernes, aunque algunas plazas contemplan horarios especiales.

Dentro de los requisitos se incluyen grados universitarios en áreas específicas, incorporación a colegios profesionales, experiencia previa según el puesto, así como habilidades técnicas y blandas acordes a cada perfil.

El concurso también contempla una plaza reservada para personas con discapacidad, en cumplimiento con la Ley 8862.

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo [email protected], indicando en el asunto el nombre del puesto y el número de concurso. Posteriormente, deberán completar un formulario obligatorio para que su postulación sea tomada en cuenta.

La fecha límite para aplicar es el miércoles 29 de abril de 2026.

Las autoridades municipales instan a los interesados a revisar los requisitos específicos de cada plaza antes de postularse.