¿Busca trabajo? Franquicia de restaurantes tendrá tres ferias de empleo

En la provincia de Puntarenas

La franquicia de restaurantes de comida rápida, McDonald’s, realizará durante esta semana tres ferias de empleo en Puntarenas.

Las personas interesadas podrán asistir de la siguiente forma:

  • Puntarenas: jueves 6 de agosto, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Municipalidad de Puntarenas.
  • Jacó: viernes 7 de agosto, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Centro Cívico por la Paz de Jacó.
  • Sábado 8 de agosto, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en la Feria de Emprendedores de Jacó.

Los puestos que están disponibles son: Colaborador Regular (Crew), Líder de Experiencia (LEC), Miembros de Gerencia y Técnico de Mantenimiento.

Para aplicar, los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayores de 18 años.
  • Contar con noveno año aprobado.
  • Tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
  • Mostrar pasión por el servicio al cliente, el trabajo en equipo, el orden y la limpieza.

Las personas interesadas pueden postularse de forma rápida y sencilla a través de cvdevida.com, la plataforma de empleo de McDonald’s que busca conectar a más personas con oportunidades laborales sin experiencia previa.

Por su parte, McDonald’s tendrá como beneficios oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, horarios flexibles, alimentación y transporte para jornadas nocturnas, además de programas de capacitación continua, médico de empresa y asociación solidarista.