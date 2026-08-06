La franquicia de restaurantes de comida rápida, McDonald’s, realizará durante esta semana tres ferias de empleo en Puntarenas.
Las personas interesadas podrán asistir de la siguiente forma:
Los puestos que están disponibles son: Colaborador Regular (Crew), Líder de Experiencia (LEC), Miembros de Gerencia y Técnico de Mantenimiento.
Para aplicar, los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:
Las personas interesadas pueden postularse de forma rápida y sencilla a través de cvdevida.com, la plataforma de empleo de McDonald’s que busca conectar a más personas con oportunidades laborales sin experiencia previa.
Por su parte, McDonald’s tendrá como beneficios oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, horarios flexibles, alimentación y transporte para jornadas nocturnas, además de programas de capacitación continua, médico de empresa y asociación solidarista.